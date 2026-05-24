Serie A : la Juventus Turin se qualifie en Europa League après un derby chaotique

Le Derby della Mole prévu ce dimanche soir entre le Torino et la Juventus a tourné au chaos total avant même le coup d’envoi. De violents affrontements ont éclaté à l’extérieur du stade, marqués par des jets de bouteilles, de pierres et de fumigènes, visant notamment le bus des joueurs de la Juventus. Les échauffourées ont fait un blessé grave parmi les tifosi bianconeri, hospitalisé dans un état critique pour un traumatisme crânien, poussant les ultras de la Juventus à exiger que la rencontre ne soit pas jouée.

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Finalement, la rencontre a eu lieu avec un coup d’envoi retardé de plus d’une heure. Et rien ne s’est passé comme prévu pour la Juve, déjà condamnée à la Ligue Europa avant le dénouement de la rencontre avec les victoires de l’AS Rome et de Côme. Après un doublé de Vlahovic pour mettre la Vieille Dame sur de bons rails (24e, 54e), le Torino a réagi avec des buts de Casadei (1-2, 61e) et Che Adams (2-2, 84e). Avec ce nul, la Juventus termine à la sixième place, synonyme de Ligue Europa. L’autre club de Turin termine douzième.