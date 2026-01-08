Monaco : Paul Pogba est encore out

Ce jeudi, Sébastien Pocognoli s’est présenté en conférence de presse avant le match de Coupe de France face à Orléans. L’occasion pour lui de faire un point sur l’état de ses troupes, particulièrement touchées par les pépins physiques.

«Tout le monde est au courant de la blessure de (Mohammed) Salisu. Il est out pour le reste de la saison. On a la suspension de Mamadou (Coulibaly), qui est tombée hier. Ansu (Fati) a repris les entraînements partiels ces deux derniers jours. Il ne sera pas disponible. Il vient juste de reprendre, il a déjà eu des rechutes, donc il faut y aller petit à petit.» Enfin, quand les journalistes lui ont demandé ce qu’il en est de Paul Pogba, il a été très clair : «il est toujours hors du groupe pour le moment. On verra la semaine prochaine.» En effet, le Français de 32 ans est touché au mollet.