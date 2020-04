Ligue 1 : le coup de gueule de Christophe Dugarry contre les présidents

L'intervention d'Édouard Philippe à l'Assemblée nationale était attendue hier par le peuple français mais aussi par les acteurs et les amoureux du ballon rond. Sans véritable surprise, le Premier ministre a tué le suspense et la saison en cours, suspendue en raison de la pandémie de coronavirus, ne reprendra pas ses droits. Les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 sont ainsi terminés, comme l'a confirmé le patron de la FFF, Noël Le Graët. En attendant de voir quelles décisions seront arrêtées concernant les attributions des places européennes ou encore des relégations et des promotions, plusieurs présidents, comme Jean-Michel Aulas (OL) ou encore Jean-Pierre Rivière (OGC Nice), ont réagi à cette décision et espèrent encore pouvoir changer la donne. Ce qui a le don d'agacer Christophe Dugarry, qui l'a fait savoir sur les ondes de RMC ce mercredi.

«Le football marche sur la tête, ses dirigeants également. Ça en devient pathétique. Je pense que les gens ont d'autres soucis que d'entendre ces bêtises... Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris dans l'intervention du Premier ministre, qui, selon moi, a été un peu prématurée ? C'est fini ! Le match est terminé, les prolongations ont été jouées, les tirs au but ont été joués, les joueurs sont en train de se doucher dans les vestiaires et ils cherchent encore des solutions ? Mais au bout d'un moment, arrêtons ! C'est ridicule, pathétique, ça fait mal au football. C'est horrible... Il y a un règlement. Il va y avoir des votes. Et la décision sera prise à la majorité. Point à la ligne. Comme par hasard, quand un président a une idée, c'est favorable à son club. Comment prendre ses supporters et les gens pour des imbéciles ? Ils sont censés être des grands dirigeants de club et d'industrie, comment arrivent-ils à sortir des choses comme ça ? Comment peuvent-ils parler de solidarité alors que chacun ne pense qu'à son petit manège ?» Voilà qui est dit pour le champion du monde 1998.