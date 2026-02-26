PSG : Renato Sanches commence à retrouver de sa superbe au Panathinaïkós

Longtemps, le parcours de Renato Sanches a ressemblé à une promesse sans cesse repoussée. Arrivé au Paris Saint‑Germain avec l’étiquette de prodige à relancer, le milieu portugais n’a jamais réussi à enchaîner dans la capitale, plombé par une succession de blessures musculaires et de rechutes physiques qui ont empêché toute continuité. Prêté successivement à l’AS Roma de José Mourinho, puis retourné dans son club formateur du Benfica, le natif d’Amadora n’a jamais retrouvé la dynamique aperçue à Lille. À chaque fois, l’histoire s’est répétée avec quelques éclairs, puis direction l’infirmerie. Son départ l’été dernier vers le Panathinaïkós sous la forme d’un prêt ressemblait davantage à un ultime pari qu’à une renaissance annoncée.

Le début de saison en Grèce n’a d’ailleurs pas démenti cette impression. Protégé par son ancien mentor Rui Vitória, qui connaissait mieux que quiconque la fragilité de son corps, le Champion d’Europe 2016 alternait titularisations et entrées en jeu avant de replonger physiquement à l’automne. Les résultats en dents de scie ont fini par coûter sa place au technicien portugais, remplacé par Rafael Benítez, tandis que le milieu continuait sa convalescence. Et alors même que l’on vous comptait sa première partie de saison compliquée, l’ancien joueur du Bayern a su revenir au turbin pour retrouver le chemin des filets. Le symbole de cette période de renaissance reste ce barrage européen aller face au Viktoria Plzeň, conclu sur un spectaculaire (2-2) à Athènes, rencontre où Renato Sanches figurait parmi les titulaires d’un onze largement remanié.

9 apparitions depuis Noël

Mais depuis le tournant de l’année 2026, le discours autour de Sanches a changé de tonalité. Ses statistiques témoignent d’un retour progressif. Déjà 17 matches disputés toutes compétitions confondues et plus de 700 minutes de jeu sous le maillot vert, avec notamment 10 apparitions en championnat. « Le match a commencé difficilement. Il y a eu beaucoup de marquage individuel, il a fallu être dynamique. Certains ont fait leurs débuts, mais finalement, c’est devenu plus facile. Une victoire importante, on donne toujours le meilleur de nous-mêmes pour que le Panathinaïkos atteigne les sommets qu’il mérite. J’étais blessé récemment», a-t-il déclaré en février après la victoire (3-0) contre Kifissia à Leoforos. Plus révélateur encore, il a été aligné d’entrée à huit reprises cette saison et totalise plus de 1 000 minutes avec un taux de passes réussies proche de 88 %, signe d’une influence technique retrouvée dans l’entrejeu. Le 1er février, Renato Sanches a même disputé 90 minutes pleines lors d’un succès (3-0), preuve que son physique tient enfin la charge sur la durée.

Cette montée en puissance s’est confirmée sur la scène européenne. Titulaire lors du (2-2) face aux Tchèques, le Portugais a participé à la réaction de son équipe, renversant la situation grâce au doublé du jeune Andreas Tetteh avant d’encaisser l’égalisation tardive. «J’aime jouer en numéro 8 et m’efforcer d’être le meilleur possible quel que soit mon poste, même sur l’aile. Nous devons avoir la meilleure entente possible sur le terrain et, de mon côté, je veux marquer, faire des passes décisives. Mon objectif principal est de rester en bonne santé, de progresser sans cesse, de créer des occasions et, bien sûr, de gagner». Au-delà du score, sa présence constante dans le jeu et sa capacité à enchaîner les minutes sans pépin constituent la véritable victoire personnelle. À 28 ans, celui qui est toujours sous contrat avec le PSG jusqu’en 2027 n’a peut-être plus le statut de phénomène qu’il portait à ses débuts, mais pour la première fois depuis longtemps, il donne l’impression d’avoir retrouvé ce qui lui manquait le plus, à savoir de la continuité. Et dans sa situation, c’est déjà un signal fort.