Getafe : un nouveau projet séduisant pour Michel Gonzalez

« Suena Michel ». C'est une vanne qui revient très souvent sur les réseaux sociaux en Espagne - et qui pourrait être traduite par "Michel pourrait arriver" - lorsqu'un coach de Liga est viré. Et ce, car à une époque, l'ancien joueur du Real Madrid était très souvent annoncé dans les rumeurs liées aux différents bancs de touche espagnols. Et cette fois, le running gag s'est concrétisé. L'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille vient de récupérer les clés de Getafe, qui sort d'une saison plutôt décevante. Depuis son départ de l'OM en 2016, l'Espagnol avait notamment entraîné Malaga, sauvant l'équipe de la relégation en 2016/2017 avant d'être mis à la porte la saison suivante. S'en est suivie une aventure mexicaine, aux Pumas, qui a pris fin après une saison plus ou moins réussie, pour des raisons personnelles.

Le voici dans la banlieue sud de Madrid donc, où il prend la relève de Pepe Bordalas, parti à Valence. Ce dernier a marqué une époque du côté du Coliseum Alfonso Pérez, où il est resté pendant cinq saisons, permettant à l'équipe de monter en Liga et de goûter aux joies de l'Europa League. Cinq saisons qui ont permis aux Azulones de se consolider comme une valeur sûre de Liga, avec cette réputation d'équipe très dure sur l'homme et difficile à bousculer. Michel arrive donc pour entamer un nouveau cycle au sein d'un club qu'il avait déjà connu entre 2009 et 2011. En Espagne, certains voient là une volonté de la part du boss de Getafe Angel Torres de changer radicalement le style de l'équipe et lui faire perdre cette mauvaise image. Le jour de sa présentation il y a un mois, l'ancien attaquant de la Roja était cependant très clair : « si les gens pensent que nous n'allons pas être agressifs, ils se trompent. »

Un effectif intéressant à disposition

Il a en revanche confirmé que son équipe serait un peu plus joueuse. « On tentera en plus de ça de travailler un football plus créatif. On va conserver 17 ou 18 joueurs de l'effectif actuel, ce qui signifie que l'équipe ne peut pas changer du jour au lendemain », confiait-il. Quoi qu'il en soit, il va avoir des moyens sympathiques à disposition. En attendant de voir ce qui adviendra de Djené, de Marc Cucurella ou de Mauro Arambarri, piliers de l'équipe dont l'avenir reste en suspens, les dirigeants ont déjà fait quelques cadeaux intéressants à Michel. Carles Aleñá est ainsi de retour, dans le cadre d'un transfert définitif. Si son prêt en deuxième partie de saison n'avait pas forcément été très concluant, nul doute qu'avec une préparation complète avec ses nouveaux coéquipiers et une équipe désormais un peu plus portée vers l'attaque, le joueur formé au Barça pourra montrer l'étendue de son talent.

L'espoir mexicain José Juan Macías (21 ans) débarque aussi dans la banlieue madrilène. Un joueur que Michel avait découvert en Liga MX, et qui contribuera sûrement à redynamiser un secteur offensif qui était défaillant la saison dernière. Dans ce registre, que dire du gros coup Vitolo. Certes en difficulté à l'Atlético depuis quelques saisons, l'ailier canarien était un élément incontournable de la Roja à l'époque de Séville, et trouvera à Getafe l'opportunité idéale pour se relancer. Le désormais ancien Strasbourgeois Stefan Mitrović est lui venu renforcer la défense. Et d'autres joueurs pourraient débarquer dans les prochains jours. A Michel d'exploiter le potentiel de tout ce beau monde du mieux possible...