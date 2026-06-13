Maroc : de joueur sans contrat à convoqué à la Coupe du Monde, l’incroyable parcours d’Amine Sbaï

C’est une histoire qui ne ressemble à aucune autre. Appelé par Mohamed Ouahbi pour remplacer Abde Ezzalzouli dans le groupe du Maroc pour la Coupe du Monde 2026, l’ailier d’Angers va découvrir la plus grande compétition de la planète à 25 ans. Une récompense exceptionnelle pour un joueur qui était encore sans club il y a 8 mois. Pour mesurer l’ampleur de son ascension, il faut revenir quelques semaines en arrière. Lorsque Mohamed Ouahbi dévoile les joueurs convoqués pour le stage de pré-liste pour le rassemblement des Lions de l’Atlas, Amine Sbaï n’en fait même pas partie. L’ancien Grenoblois semble alors totalement hors course. Mais les circonstances vont lui offrir une opportunité inattendue. L’absence du jeune Rayane Bounida lui permet d’intégrer le groupe au dernier moment. Amine Sbaï rejoint ce fameux stage qui a pour but de donner des indications sur le choix des derniers joueurs qui composeront la liste de Mohamed Ouahbi.

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S’il ne bouscule pas la hiérarchie au point d’être dans les 26, l’attaquant de 25 ans est finalement appelé en tant que réserviste en grillant donc la priorité à tous les autres attaquants du stage. Car l’incertitude entourant l’état physique de Chemsdine Talbi pousse le staff marocain à le conserver avec le groupe. Une décision qui va tout changer. Après avoir honoré sa première apparition avec les A lors du match de préparation face à Madagascar il y a quelques jours, Sbaï a finalement été choisi pour remplacer Abde Ezzalzouli et prendra donc part à la Coupe du Monde 2026. Un choix logique puisqu’il avait fait le déplacement avec le groupe aux Etats-Unis et s’entraînait donc déjà avec cette équipe du Maroc. Le sélectionneur du Maroc Mohamed Ouahbi avait d’ailleurs justifié la présence de l’Angenvin dans sa liste. «C’est un joueur qu’on connaissait. Le fait de le prendre en supersub, en réalité, il serait déjà capable d’être dans les 26 et de commencer un match. Il est très intelligent, dynamique, il lit très bien le jeu et est fort dans le un contre un. Il a vite compris ce qu’on attendait de lui. Il peut bien se connecter avec les autres. Quand on l’analyse, on se demande ce qu’il a de moins que les autres. Il vient comme remplaçant de Talbi. Ce n’est rien de grave, mais comme il y a des doutes, on prend quelqu’un pour le remplacer», avait lancé le sélectionneur marocain.

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Sans club il y a encore quelques mois

Un scénario totalement improbable il y a encore quelques semaines. Car le parcours du natif de Sidi Kacem est tout sauf linéaire. Amine Sbaï grandit à Nîmes, dans le sillage de son frère aîné Salaheddine, ancien international marocain passé par le club gardois. Il entre dans le centre de formation de Nîmes Olympique. En 2016, il n’est pas conservé par le centre de formation de Nîmes. Trois ans plus tard, il débute sa carrière senior en National 3 sous les couleurs d’Alès. En 2021, il rejoint Sète en National où il se révèle en seulement un an avant d’obtenir une première opportunité en Ligue 2 à Grenoble en 2022. Ses performances lui ouvrent ensuite les portes de l’Arabie saoudite et d’Al-Fateh en 2024 pour une saison. Mais l’aventure ne dure qu’un an et il quitte le club à l’été 2025. À l’automne 2025, Amine Sbaï se retrouve sans club après son départ du Golfe. Pendant un mois, il attend un projet capable de relancer sa carrière. Finalement, Angers lui tend la main. Un pari gagnant puisque l’ailier s’impose rapidement dans le onze angevin et réussi ses premiers mois en Ligue 1. «C’est un garçon très talentueux et aujourd’hui je pense qu’il n’a pas encore donné sa pleine mesure. Il a été bon, il est souvent à son avantage depuis qu’il est avec nous. Il a une très belle technique, il sait combiner et dribbler, mais je pense qu’on n’a pas encore tout vu d’Amine Sbai. Il a une grosse marge de progression.», déclarait son entraîneur Alexandre Dujeux au moment de son arrivée.

Quelques mois plus tard, le voilà convoqué pour disputer une Coupe du Monde avec le Maroc. Encore en National en 2022 à 22 ans, Amine Sbaï va participer au Mondial 2026. Une trajectoire qui résume à elle seule la folie du football. Cette histoire séduit également parce qu’elle récompense un joueur qui n’a jamais cessé d’y croire. Travailleur, explosif et capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque, Sbaï a avancé étape par étape dans une carrière classique. Son profil a convaincu Mohamed Ouahbi, séduit par son état d’esprit et sa capacité à s’intégrer rapidement dans le groupe. Sa simple présence dans la liste finale constitue déjà l’une des plus belles histoires de cette Coupe du Monde côté marocain. Il y a quelques mois encore, Amine Sbaï cherchait un club. Aujourd’hui, il s’apprête à représenter tout un pays sur la plus grande scène du football mondial. Et vu sa folle trajectoire, le voir débuter face au Brésil n’est pas un scénario si farfelue puisque Chemssdine Talbi reprend tout juste la compétition.