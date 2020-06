PSG : la reprise de l'entraînement est fixée !

Le Paris Saint-Germain a fixé une date de reprise ! D'après les informations de RMC Sport, celle-ci aura lieu le 22 juin au Camp des Loges. La direction du club parisien a envoyé jeudi un mail à tous ses joueurs afin de les en informer. Depuis plusieurs semaines, les joueur du PSG sont en vacances en raison de la pandémie de coronavirus et de l'arrêt définitif de la saison de Ligue 1. Les champions de France devraient tous regagner la capitale prochainement pour se préparer à la reprise de l'entrainement.

Rentré quelques jours au Brésil après avoir passé le confinement en France, Marquinhos a regagné ce mercredi Paris et devrait être suivi par ses coéquipiers sud-américains (Neymar, Thiago Silva, Keylor Navas et Edinson Cavani). À partir du 22 juin, les hommes de Thomas Tuchel auront donc plus d'un mois pour se préparer à leur quart de finale de la Ligue des Champions. La suite de la C1 devrait se tenir au mois d'août même si rien n'est encore officiel à ce sujet.