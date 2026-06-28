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Monaco va recruter un autre ailier pour remplacer Maghnes Akliouche

Par Santi Aouna - Jordan Pardon
1 min.
Thiago Scuro avec Monaco AS Monaco

Il y aura des renforts à Monaco cet été. Hier, nous vous révélions que Maghnes Akliouche avait donné son accord pour rejoindre le Paris Saint-Germain après avoir discuté avec Luis Enrique. Paris attend de boucler le départ de Kang-in Lee à l’Atlético de Madrid avant de finaliser la signature de l’international tricolore. Mais en tout cas, les feux sont au vert pour ce transfert. Côté Monaco, l’idée est d’attirer Mathys Detourbet.

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Manchester City vient de débourser 25 M€ pour recruter l’attaquant de 19 ans formé à Troyes, mais envisage de le prêter à l’ASM dès cette saison afin qu’il s’aguerrisse. Mais selon nos informations, Filipe Luis ne prévoit pas, à ce jour, d’en faire le titulaire qui viendra succéder à Akliouche. Le club de la Principauté a l’intention de recruter un autre joueur dans ce secteur tandis que Detourbet devrait essentiellement être utilisé dans un rôle de remplaçant. Il n’est pas non plus à exclure qu’il puisse évoluer avec le groupe Elite dans un premier temps.

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