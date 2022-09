Le Real Madrid a manqué Erling Haaland à cause de Kylian Mbappé !

La suite après cette publicité

L'avenir d'Erling Haaland était déjà tout tracé l'été dernier. Avec une clause de seulement 70 millions d'euros, il était écrit que le géant norvégien allait quitter le Borussia Dortmund cet été. Après avoir marché sur la Bundesliga (89 matches pour 86 buts), Erling Haaland allait logiquement avoir toute l'Europe à ses pieds. Et si l'on pensait que le feuilleton allait durer tout l'été, il a finalement été bouclé avant même la fin de saison dernière. Le Real Madrid et Manchester City tentaient de s'offrir l'un des meilleurs joueurs de la planète. Mais les Madrilènes visaient aussi Mbappé et Haaland a finalement choisi une autre option.

C'est donc Manchester City qui a récupéré le Cyborg. Une belle histoire puisqu'il a donc rejoint un club où son père Alf-Inge Haaland a également évolué. Depuis le début de saison, on peut même dire qu'Erling Haaland marche sur l'eau avec déjà 10 buts en 7 matches de Premier League. Un record. Des performances pas étonnantes tant le joueur est monstrueux depuis plusieurs saisons maintenant, mais qui doivent laisser quelques regrets à Florentino Perez et la direction madrilène.

Il voulait être le choix numéro un en attaque

À l'occasion d'un documentaire sur son choix lors du dernier mercato, Erling Haaland et son père ont expliqué pourquoi avoir finalement choisi de rejoindre Pep Guardiola à Manchester City plutôt que le dernier vainqueur de la Ligue des champions. «Comment peut-on dire non à un club légendaire comme le Real Madrid ? Bonne question. Tu ne peux pas vraiment le faire», a d'abord lancé l'attaquant de 22 ans avant que son père n'explique concrètement les raisons de ce choix. «Nous avions un critère en tête, qui a besoin d'un numéro 9 ? Manchester City c'est un 10 sur 10, c'est l'option parfaite, alors que le Real Madrid, c'est plutôt 5 ou un 6 à cause de la façon dont Benzema joue maintenant. Et puis parviendront-ils à signer Mbappé ? Le destin de Haaland devait être un club dans lequel le Norvégien était nécessaire», a-t-il détaillé.

Indirectement, c'est donc la très bonne forme de Benzema et surtout l'obsession autour de Kylian Mbappé qui ont fait perdre au Real Madrid Erling Haaland. Sans ça, l'international norvégien aurait sans doute pu rejoindre Madrid. Mais pour le moment, c'est du côté de l'Angleterre que ce dernier brille. Reste désormais à savoir si le Real Madrid s'en mordra les doigts et s'il tentera surtout de le récupérer dans quelque temps comme il le fera certainement pour Mbappé aussi... À suivre.