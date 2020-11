Liga : l'Atlético l'emporte à Valence

C'est une très belle opération réalisée par l'Atlético de Madrid ce samedi. En déplacement à Valence, les Colchoneros repartent de Mestalla avec les trois points de la victoire grâce à un court mais précieux succès 1-0. Ils remontent à la 2e place, à égalité de points avec le leader, la Real Sociedad, qui reçoit demain Villarreal.

L'unique but du match a été inscrit contre son camp par Toni Lato (79e). Malchanceux sur le coup, le latéral gauche a dévié du genou et dans son propre but un centre fort de Carrasco... Avec cette défaite, Valence n'avance pas et occupe le 10e rang en Liga.

