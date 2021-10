Liga : Carles Puyol assure que Xavi souhaite venir au Barça

Au lendemain de la défaite contre le Real Madrid au Camp Nou, lors du Clasico (2-1), Carles Puyol, l'ancien capitaine du FC Barcelone, s'est exprimé pour revenir sur la triste période du club catalan. Actuellement neuvième de Liga, le Barça est également troisième de son groupe de Ligue des Champions, derrière Benfica et le Bayern Munich. «Le meilleur joueur de l'histoire vient de nous quitter et nous sommes dans une phase de construction. Le Barça doit toujours se battre pour remporter des titres. Nous devons exiger que les joueurs donnent le meilleur d'eux-mêmes. Siffler les joueurs est inutile, a-t-il assuré dans une conférence de presse. J'ai passé cinq ans sans remporter de titre. On apprend aussi des mauvaises expériences.»

Également questionné sur l'avenir du FC Barcelone, l'ex-défenseur central espagnol a assuré que Xavi souhaiterait un jour prendre les rênes de son club de cœur, lui qui est actuellement sur le banc de l'Al Sadd SC, au Qatar. «J'ai parlé avec Xavi cet été. Nous nous entendons bien. C'est l'un des ex-coéquipiers avec qui j'ai la meilleure relation. Il n'a jamais caché qu'il avait l'envie d'entraîner le Barça et je suis sûr qu'un jour son opportunité se présentera et il le fera de manière spectaculaire», a-t-il ajouté. L'ex-milieu de terrain catalan semble donc déjà être, à nouveau, une piste potentielle pour prendre la suite de Ronald Koeman, récemment chahuté par les supporters catalans...