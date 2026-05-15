L’Atlético de Madrid a déjà 4 attaquants pour remplacer Julian Alvarez

L’Atlético de Madrid a pour réputation de beaucoup défendre sur le terrain. Les dirigeants madrilènes vont devoir s’inspirer des joueurs de Diego Simeone cet été sur le terrain du mercato. Les Espagnols se préparent à être attaqués de toutes parts pour Julian Alvarez. El Cholo n’avait pas caché il y a quelques jours que plusieurs grosses cylindrées voulaient lui chiper son joueur. «Je ne lis pas dans ses pensées. C’est normal qu’un joueur comme Julián soit convoité par Arsenal, le Paris Saint-Germain et Barcelone. C’est normal. Il est très bon.» Mais il semble que le Barça et le PSG soient au coude à coude. La presse espagnole a récemment révélé que l’Argentin donne sa préférence aux Culés. Mais ces derniers jours, il a été dit que les champions de France sont prêts à passer à la vitesse supérieure pour un transfert à 150 M€ ou plus. L’Araignée serait la priorité estivale de Luis Enrique, dont on a dit en Catalogne qu’il ne voulait pas du joueur.

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De son côté, le PSG a réagi à tout cela par la voix de Luis Campos, interrogé mercredi soir sur beIN Sport. «C’est bien pour le PSG, les rumeurs. Ça veut dire qu’on est un grand club et que tout le monde veut rejoindre ou que tout le monde veut utiliser notre nom sur le mercato. Pour nous sur le mercato, et c’est une décision qu’on a prise avec notre coach et le président, notre mercato est complètement arrêté depuis quelques semaines. On sait très bien quelles sont nos cibles prochainement, mais on n’a pas bougé d’un millimètre sur le mercato. Les noms qui circulent ne sont que des spéculations, car notre ambition, c’est d’arriver au 30 mai avec motivation et avec tout le monde à fond et focus sur ça. Tout faire pour continuer dans notre bonne dynamique. Quelqu’un m’a dit qu’une victoire en finale peut faire l’histoire pour tout le monde. Notre intention, c’est d’arriver à la finale en forme et après on verra, mais pour l’instant, on n’a pas bougé d’un millimètre.»

L’Atlético veut du sang neuf

Voilà où nous en étions. Ce vendredi 15 mai, de nouvelles révélations sont faites sur ce dossier brûlant. Sport avoue qu’il sera très dur pour le Barça de boucler ce transfert et que la piste João Pedro a été activée. Du côté de Madrid, les dirigeants sont, eux, conscients qu’il sera compliqué de retenir leur attaquant, sont déjà en quête d’un possible successeur. Sans compter le fait qu’il faudra aussi remplacer Antoine Griezmann et que Sørloth n’est pas certain de rester à Madrid cet été. Plusieurs noms sont ainsi sortis du chapeau, à l’image de celui de Dusan Vlahovic. En fin de contrat à la Juventus, le Serbe plaît beaucoup aux Colchoneros. Outre sa situation contractuelle avantageuse, son expérience et ses qualités, son profil est très apprécié en interne. Il serait un joueur de complément pour épauler Julian Alvaréz ou une star offensive. Il pourrait aussi être amené à avoir un rôle plus important si l’Argentin venait à s’en aller.

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Le Bayern Munich et le Barça sont aussi cités comme des points de chute potentiels. Deuxième nom sur la table : celui de Nick Woltemade. Transféré l’été dernier à Newcastle, l’Allemand a un profil qui plaît aux Colchoneros. Sa taille, sa technique, sa mobilité et ses qualités face au but sont louées. Bild assure que l’attaquant, qui est très mécontent de sa situation chez les Magpies, est ciblé par l’Atlético, qui a toutes ses chances dans ce dossier. Du côté de RTI Esporte, c’est la piste menant à Igor Thiago qui est avancée. Auteur de 25 buts et 1 assist en 38 apparitions à Brentford cette saison, le Brésilien a tapé dans l’œil de Simeone. Chelsea et la Juventus sont aussi là pour le joueur valorisé à 50 M€. Enfin, AS a cité le nom de Gonçalo Ramos, qui pourrait être inclus dans le deal Julian Alvarez. Tout cela n’est pas une mauvaise chose pour le PSG.