Real Madrid : Zinedine Zidane espère Benzema

Atlético de Madrid-Real Madrid. Le derby madrilène prévu dimanche vaudra très cher au classement de la Liga. Soit les Colchoneros pourront prendre le large sur leur adversaire du jour, soit les Merengues se rapprocheront et pourront encore croire au titre. Pour cela, Zinedine Zidane compte sur ses meilleurs joueurs, et notamment Karim Benzema, qui était sur le flanc ces dernières semaines. Sera-t-il remis pour cette rencontre décisive ?

« Je ne veux pas le risquer. S'il y a des doutes, je n'aime pas ça, parce que ça peut faire mal et rester encore plus longtemps indisponible. Vous le verrez demain. Les joueurs qui joueront devront être à 100% », a répondu l'entraîneur madrilène en conférence de presse. L'attaquant français a fait son retour à l'entraînement cette semaine et postule donc quand même pour une place. « Nous sommes heureux de le voir avec nous. Nous verrons demain comment les choses se passent. Nous savons à quel point Karim est important. C'est un joueur que tout le monde admire et il donne beaucoup sur le terrain. Il vaut mieux l'avoir dans notre équipe. Tous ses amis et tous ses coéquipiers seront heureux de le voir. »