OL : le message d’adieu poignant de Malick Fofana

C’est la fin d’une belle histoire qui aurait pu être encore plus belle. Arrivé en janvier 2024 à l’OL, Malick Fofana a grandement progressé durant son arrivée et est devenu l’un des meilleurs ailiers de Ligue 1. Après une saison tronquée par de nombreuses blessures à la cheville, l’ailier belge de 21 ans avait entamé cette saison avec le pied au plancher avec deux buts importants contre Toulouse et Fenerbahce. Finalement, au terme d’une dernière journée de mercato complètement folle où il a été envoyé entre Crystal Palace et Sunderland, l’ancien de La Gantoise s’est finalement engagé avec les Black Cats. Une vente bouclée à un peu plus de 30 millions d’euros pour Lyon qui perd l’un de ses plus belles armes et l’un des joueurs les plus appréciés de la communauté lyonnaise.

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Un amour réciproque et qui s’est matérialisé du côté du joueur par un communiqué touchant ce vendredi sur ses réseaux sociaux : «après plusieurs années sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais, il est temps pour moi d’ouvrir un nouveau chapitre de ma carrière. Je tiens à remercier sincèrement le club, mes coéquipiers, le staff et toutes les personnes qui m’ont accompagné durant cette aventure. Un grand merci également aux supporters pour leur soutien, leur passion et tous les moments vécus ensemble au stade. Porter ce maillot et représenter l’OL a été une grande fierté. Je garderai beaucoup de beaux souvenirs de cette période et une vraie reconnaissance pour tout ce que le club m’a apporté. Merci pour tout, Lyon.»