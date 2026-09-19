Bayer Leverkusen : que devient Eliesse Ben Seghir ?

Il y a quelques mois encore, Eliesse Ben Seghir était considéré comme l’un des grands espoirs du football marocain et, avant son choix de sélection, du football français. Révélé à l’AS Monaco, l’ailier de 21 ans avait rapidement attiré les regards avant de rejoindre le Bayer Leverkusen pour succéder sur le papier à Florian Wirtz transféré à Liverpool. Mais depuis, son ascension a été freinée par de nombreux pépins physiques et le Marocain s’est progressivement fait plus discret. Au point de manquer la Coupe du monde 2026 avec les Lions de l’Atlas, tandis que son aventure en Allemagne ne prenait pas forcément la tournure espérée. L’hiver dernier, un départ avait même été envisagé.

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Cet été, pourtant, le changement de discours était clair au Bayer. Le nouvel entraîneur, Carles Martínez Novell, passé par Toulouse, comptait bel et bien sur Ben Seghir pour cette nouvelle saison. Le Marocain avait d’ailleurs enfin l’occasion de vivre une préparation estivale complète, sans compétition internationale à disputer puisque son absence du Mondial lui permettait de démarrer la saison avec son club dès le début, pour la première fois de sa jeune carrière. Mais alors qu’il semblait pouvoir enfin enchaîner, il s’est blessé lors de l’un des derniers matches de préparation de Leverkusen. Le club allemand a alors décidé de ne prendre aucun risque et de laisser son joueur récupérer pleinement avant d’envisager son retour.

Le Bayer lui a demandé de prendre des muscles

Celui-ci est finalement intervenu ce jeudi, avec sa première apparition de la saison face au NK Celje en Ligue Europa. Une nouvelle étape importante pour celui que Leverkusen semble désormais considérer presque comme une recrue supplémentaire. « Carles le connaît de France. Il s’est demandé pourquoi Eliesse n’avait pas beaucoup joué avec nous. Il a posé la question », expliquait récemment le directeur général Simon Rolfes. Selon BILD, Rolfes avait d’ailleurs conseillé la saison dernière au Marocain d’intensifier son travail en musculation afin de se densifier et de mieux résister aux exigences du haut niveau. Un travail qui prend tout son sens alors que le Bayer manque actuellement de créativité à son poste et compte beaucoup sur son retour.

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À 21 ans, Ben Seghir se retrouve donc face à une nouvelle opportunité de relancer son aventure à Leverkusen. Son profil créatif pourrait répondre à un besoin identifié par le club, tandis que Carles Martínez Novell semble vouloir lui accorder une véritable place dans son projet. Mais après plusieurs mois perturbés par les blessures, l’enjeu sera désormais de confirmer sur la durée et surtout d’enchaîner les rencontres. Il aura déjà une belle occasion de monter en puissance ce week-end en championnat face à Leipzig, avant la trêve internationale, qui pourrait lui permettre de poursuivre son travail et de retrouver progressivement toutes ses sensations.