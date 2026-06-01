Naples, PSG : De Laurentiis se prend un bad buzz après une déclaration sur Luis Enrique

Parfois, certains propos tenus vous reviennent comme un boomerang. L’exemple le plus célèbre du moment avec le nouveau triomphe du PSG en Ligue des Champions est la déclaration de Kylian Mbappé qui avait lancé en 2023 qu’il aurait quitté Paris bien plus tôt s’il n’avait pensé qu’à la C1. «Si je liais mon avenir à la Ligue des Champions, je serais parti très loin ».

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Cette année-là, un autre acteur célèbre du football mondial aurait également dû se taire. En octobre 2023, quelques mois après l’arrivée de Luis Enrique au PSG, le patron du Napoli, Aurelio De Laurentiis, s’était moqué du coach parisien qu’il avait essayé de recruter alors que le PSG était troisième de L1 et deuxième de sa poule de C1. « Je peux révéler que j’ai appelé Luis Enrique en juin mais… heureusement, Luis voulait rejoindre le Paris Saint-Germain. Regardez ses résultats au PSG maintenant. Il ne m’a pas convaincu lors de nos conversations pendant trois jours. » Trois ans plus tard, ADL doit peut-être regretter ses dires.