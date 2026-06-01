Le PSG passe à l’attaque pour Yan Diomandé

Luis Campos l’a déjà annoncé : après la fête, place au travail. L’architecte de l’effectif parisien le sait, il est attendu au tournant cet été, pour régénérer un effectif qui a tout gagné malgré une saison à rallonge et une fatigue extrême. Luis Enrique a réussi à manier avec précaution les temps de jeu pour pouvoir aligner sa meilleure équipe dans les moments décisifs, mais il sera difficile de reproduire ce schéma une année de plus.

La suite après cette publicité

Parmi les postes à renforcer, celui d’un élément offensif couloir droit. Kvaratskhelia et Barcola préfèrent le côté gauche, Dembélé est désormais un pur axial, et il reste seulement Désiré Doué, voire Kang-In Lee. Le PSG cherche un profil percutant sur cette aile, et il a visiblement trouvé le joueur idoine, en la personne de Yan Diomandé. Comme révélé par Sky Germany vendredi dernier, le PSG fait partie de la liste des clubs intéressés, quand bien même Liverpool a fait de l’Ivoirien sa priorité pour succéder à Mohamed Salah.

La suite après cette publicité

Diomandé OK pour rejoindre le PSG

Et selon nos informations, cela avance bien pour le club de la capitale. Plusieurs rendez-vous ont déjà eu lieu avec le RB Leipzig, le club allemand où évolue Diomandé, sous contrat jusqu’en 2030. Arrivé l’été dernier, en provenance de Leganés, il a surpassé les attentes et a même été désigné meilleur jeune joueur de Bundesliga cette saison. Avec 13 buts et 9 passes décisives en 36 matches disputés, il affiche des statistiques remarquables à son âge (19 ans).

Toujours selon nos informations, Yan Diomandé a donné son feu vert pour rejoindre le Paris SG. Une étape décisive dans le processus de recrutement, puisque la direction francilienne attend que l’envie soit réciproque pour passer à l’action. Diomandé n’aurait, à l’inverse, pas été aussi emballé par la perspective de rejoindre le Bayern Munich, également intéressé par ses services. Il est par contre également séduit par la perspective de rejoindre Liverpool… Reste à savoir si le PSG parviendra à trouver un accord avec le RB Leipzig, en position de force vu la durée du contrat. Car le club francilien n’a aucune intention de surpayer le moindre joueur, estimant qu’il dispose d’un effectif suffisamment garni de talents. Quant à la concurrence, elle se serait réduite devant la complexité du dossier, puisqu’il y aurait deux mandats différents du côté du joueur…