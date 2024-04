Barça: l’avertissement d’İlkay Gündoğan au PSG

Cet été, le FC Barcelone réalisait le joli coup İlkay Gündoğan. Capitaine de Manchester City, titulaire indiscutable et vainqueur du la C1, l’international allemand quittait libre l’Angleterre pour filer du côté de l’Espagne et des Blaugranas. Depuis, sans surprise, il s’est installé durablement dans le onze de Xavi Hernandez et a rapidement assumé son rôle de leader. Preuve de sa régularité cette saison, il est le joueur le plus utilisé par Xavi cette saison et pourrait même battre son record de matches joués (53 avec Manchester City la saison dernière).

Dans quelques jours, İlkay Gündoğan sera justement très attendu dans l’entrejeu du Barça. Mercredi, son équipe se déplacera sur la pelouse du Parc des Princes pour y affronter le PSG en quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Un nouveau choc entre les deux équipes (le 6e depuis l’arrivée du QSI à Paris, un record) que l’international allemand compte bien remporter. Et dans un entretien accordé au quotidien Sport, Gündoğan a été plutôt très clair, le PSG va avoir du souci à se faire. «Si on joue comme on l’a fait face à Naples à la maison, on aura clairement notre chance. J’y crois oui», a-t-il d’abord lancé avant d’enchaîner.

Gündoğan veut jouer la finale face à City

«Nous, on doit garder les pieds sur terre. La Ligue des champions, c’est une compétition brutale. À un moment donné, vous pouvez passer d’être le favori à être dehors. Je l’ai vécu et peu importe quel est le rival. La clé de la Ligue des champions est de toujours prendre la bonne décision. Nous l’avons déjà fait et, si nous continuons à le faire, il n’y a aucune raison de ne pas faire confiance. Aucune raison de ne pas croire à la qualification en demi-finale». Il a évidemment aussi reconnu que le PSG était armé.

«Si on joue comme nos derniers matches, on aura notre chance. Mais bien sur que le PSG a une grande équipe et des grands joueurs. Il faudra surtout contrôler les ailiers et bien défendre pour les bloquer. Mais il faudra le faire en équipe. Et si on fait ça… On aura notre chance. (…) Moi j’aimerais une finale Barça-Manchester City. La première chose déjà, jouer une finale de la Ligue des champions avec le Barça, ce serait extraordinaire et peu importe qui est face à nous. Mais oui, Manchester City a une grande équipe et c’est probablement maintenant celui qui a les plus grandes chances d’être en finale.» Le message est clair, Gündoğan et les siens se préparent à jouer un vilain tour au PSG. Il faudra être vigilant dans cette double confrontation. Mais le Barça y croit.