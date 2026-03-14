Serie A : un match nul qui fait les affaires de personne entre l’Inter et l’Atalanta

Lors de la 29e journée de Serie A, l’Inter Milan a longtemps cru tenir la victoire face à l’Atalanta au Stadio Giuseppe Meazza. Les Nerazzurri dominaient la première période et trouvaient logiquement l’ouverture grâce à Pio Esposito, bien servi par Barella, qui concluait l’action d’une frappe précise (26e). Les Milanais contrôlaient ensuite le rythme du match et rentraient aux vestiaires avec l’avantage, après une première mi-temps globalement maîtrisée.

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En seconde période, l’Atalanta poussait progressivement pour revenir au score face à une équipe intériste qui gérait son avance. Les Bergamasques multipliaient les initiatives et finissaient par être récompensés dans les dernières minutes lorsque Krstović égalisait d’une frappe efficace (82e). Malgré quelques tentatives en fin de match, l’Inter ne parvenait pas à reprendre l’avantage et les deux équipes se quittaient finalement sur un match nul (1-1) qui ne faisait l’affaire de personne au classement puisque l’AC Milan pourrait revenir à 5 points de la tête.