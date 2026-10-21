L’Europe est complètement folle du PSG, la presse n’épargne pas Lamine Yamal

Le PSG respecté par l’Europe

« Des frissons et de la fièvre » placarde L’Équipe après une soirée où nous sommes passés par toutes les émotions. Mais au bout du compte, « le patron c’est toujours Paris ». Un festival offensif avec des buts de Doué, Hernandez, Vitinha et Fabian Ruiz. 4 buts inscrits comme face à Manchester City la semaine passée, et forcément la presse est une nouvelle fois folle de ce PSG qui n’en finit plus de surprendre. Car l’addition aurait pu être encore plus salée sans un très bon Joan Garcia, auteur de nombreuses parades. « Paris insubmersible », s’exclame Le Parisien qui met notamment en avant l’énorme prestation de Lucas Hernandez. Aligné latéral gauche, le défenseur a fait vivre une terrible soirée à Lamine Yamal avant de ponctuer sa prestation majuscule par un but sur corner. Homme du match de notre rédaction avec une très belle note de 8, il est le symbole d’un PSG à qui rien ne peut arriver ou presque. Une admiration qui ne s’arrête pas aux frontières de l’hexagone à l’image de la Gazzetta dello Sport. Pour le journal au papier rose, le constat est simple, la force du champion a une nouvelle fois triomphé. « Nous nous reverrons » placarde Sport, qui à peine la défaite digérée donne déjà rendez-vous au Parisien dans le futur. Du côté de Mundo Deportivo, on met en avant la « fin fatale » des Barcelonais. Car s’ils ont réussi à revenir au score à deux reprises, ils ont semblé incapables de prendre le match à leur compte dans la dernière demi-heure. Un constat partagé par Sport dans ses pages intérieures qui parle d’un Barça « KO », qui revient sur terre après son début de saison époustouflant. Même son de cloche du côté du média madrilène AS qui juge le PSG toujours « à un niveau supérieur », même face à ce Barça-là.

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Le choc des titans

Et celui qui est sans doute le meilleur exemple de cette impuissance, c’est Lamine Yamal. En l’absence de Nuno Mendes sur son côté, l’Espagnol a été incapable de prendre le dessus sur son adversaire du soir Lucas Hernandez, en témoignent ses 20 ballons perdus, le total le plus élevé de la rencontre. Il n’a pas non plus été irréprochable dans son attitude, malgré un beau but pour revenir à 2-2. La rédemption de Yamal a duré deux minutes souligne Mundo Deportivo, qui estime sa prestation bien en deçà de ses standards. Un sentiment partagé par L’Équipe qui s’exclame Yamal, même pas mal. Nul doute que le génie catalan va tout faire pour se racheter devant son public dimanche, dans un Clásico qui s’annonce bouillant.

Vives inquiétudes pour Kvaratskhelia

Bien qu’il se soit emparé de la tête du classement grâce à cette victoire, le PSG ressort de cette soirée avec un goût d’amertume en raison d’une cascade de blessures touchant Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Marquinhos. Concernant le récent Ballon d’Or, les premiers éléments font état d’une lésion à l’ischio-jambier gauche, dont la gravité reste à déterminer lors de tests plus approfondis. Le cas du joueur géorgien suscite en revanche une vive inquiétude au sein du club : incapable de poser le pied à terre lors de sa sortie, il pourrait être victime d’une rupture des ligaments croisés du genou, une hypothèse redoutée par son entourage proche selon L’Équipe. La direction parisienne tempère néanmoins et attend le bilan médical complet avant de communiquer officiellement.