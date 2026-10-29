Réunion de crise au FC Barcelone !

Le FC Barcelone sort d’une semaine très compliquée… Alors qu’ils arrivaient avec un statut d’invaincu et qu’ils réalisaient un début de saison extraordinaire, les Blaugranas se sont cassés les dents face à deux adversaires de taille : le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions (4-2), puis le Real Madrid lors du Clasico en Liga (2-1). Un retour sur terre difficile pour les supporters barcelonais, qui s’imaginaient pour certains déjà tout gagner cette saison. Et surtout, deux défaites qui montrent que ce FC Barcelone a encore de nombreuses lacunes.

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C’est notamment le cas dans le secteur défensif, avec de possibles renforts à prévoir lors du mercato hivernal pour renforcer celui qui est pointé du doigt comme le secteur le plus faible de l’équipe. Il y a aussi des problèmes de gestion des temps faibles et des temps forts qui peuvent s’expliquer par une certaine jeunesse dans le onze titulaire. Quoi qu’il en soit, du côté de Barcelone, le staff d’Hansi Flick ne souhaite pas que ces deux défaites entraînent l’équipe dans une spirale négative et viennent gâcher tout ce qui a été accompli sur les premières semaines de compétition.

Un barbecue sur fond de réunion de crise

Comme l’indiquent plusieurs médias comme Mundo Deportivo ou El Chiringuito de Jugones, mercredi soir, Hansi Flick a organisé… un goûter. L’Allemand a ainsi convié ses joueurs et son staff à un barbecue au sein du centre d’entraînement du club. L’objectif était de renforcer la cohésion d’équipe et d’égayer un peu l’esprit des joueurs, logiquement déçus et touchés par les deux défaites récentes. Mais c’était, aussi, une petite réunion de crise. Raphinha et Rodri, considérés comme les leaders de l’équipe, ont ainsi pris la parole pour faire des discours visant à remobiliser les troupes.

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El Chiringuito de Jugones explique que les joueurs ont énormément discuté, et qu’ils ont tous pointé du doigt certains problèmes, comme un manque d’intensité, des erreurs au pressing ou des passes ratées. L’occasion de se dire les choses en face et, à partir de là, tenter de corriger les problèmes. Le média ajoute que les joueurs restent convaincus qu’ils ont le niveau et le potentiel pour faire partie des meilleures équipes d’Europe et remporter des titres cette saison. Rendez-vous dès samedi face à Alavés pour le prouver, , même si c’est plutôt la semaine prochaine, avec Aston Villa et l’Atlético, que les Blaugranas seront très attendus…