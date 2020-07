PL : Brighton plombe Norwich !

Norwich y va tout droit. Bon derniers à cinq journées de la fin, les troupes de Daniel Farke s'inclinent pour la sixième fois de suite en Premier League face à Brighton à l'occasion de la 33e journée de Premier League (1-0). Avec ce succès, les Seagulls sécurisent quant à eux leur quinzième place au classement. Dès la 4e minute de jeu, Aaron Connolly mettait en évidence la fébrilité de la défense adverse en reprenant de volée au second poteau un centre de Leandro Trossard. Un premier avertissement sans frais. Malgré ce dernier, les locaux ne se dégonflaient pas et tentaient de porter le danger sur le but adverse avec un bloc relativement haut, notamment dans le sillage d'un Onel Hernandez remuant. Des intentions enrayées par des défaillances techniques coupables à ce niveau.

Et c'est sur une phase de transition que Neal Maupay lançait en profondeur Aaron Mooy côté droit, qui centrait au point de penalty pour un Leandro Trossard venu devancer Ben Godfrey afin de mettre son pied en opposition et prendre Tim Krul à revers (1-0, 25e). Une connexion Mooy-Trossard retrouvée à la 36e sur une action annihilée de justesse par Ben Godfrey. Chaque offensive des visiteurs faisait alors un mal fou à Norwich, comme sur ce centre repris du dos par Adam Webster qui frôlait le poteau droit de Krul (50e). Même si Lewis Dunk faisait passer un frisson dans le dos de son coach en stoppant une frappe d'Emiliano Buendia dans une position litigieuse (56e). La fin de partie sentait le k.o, sans que l'on sache vraiment de quel côté le coup partirait. Adam Idah touchait d'ailleurs du bois à la 90e+3. Finalement, le score restait inchangé, au grand dam des supporters de Norwich. Lors de la prochaine journée, les Canaries se déplaceront à Vicarage Road pour y défier Watford, actuel premier non relégable, alors que les Seagulls accueilleront les champions de Liverpool.