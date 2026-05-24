PL : la somme astronomique que va percevoir Hull City

Hull City peut enfin souffler. Après avoir arraché sa place en barrages de Championship puis éliminé successivement ses adversaires jusqu’à un ultime match remporté dans les derniers instants face à Middlesbrough, le club anglais valide son retour en Premier League, une première depuis la saison 2016-2017. Une montée obtenue au terme d’un parcours éprouvant, mais qui marque surtout la fin d’un long passage en divisions inférieures pour les Tigers.

La suite après cette publicité

Au-delà de l’exploit sportif, cette promotion représente surtout une opération financière majeure. Selon les estimations relayées par Sky Sport, Hull City s’assure désormais des revenus supérieurs à 200 millions d’euros pour la saison 2026-2027, grâce notamment aux droits TV et aux mécanismes de redistribution de la Premier League. Même en cas de relégation immédiate, le club pourrait percevoir un montant global avoisinant les 228 millions d’euros, confirmant l’impact économique colossal d’un retour dans l’élite du football anglais.