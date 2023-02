La lettre touchante de la femme de Dani Alves

Alors que Dani Alves est toujours incarcéré à la suite des accusations de viol dont il fait l’objet depuis le 20 janvier dernier, l’épouse du footballeur de 39 ans a publié un message émouvant sur son compte Instagram. Celui-ci était à destination de sa mère, récemment décédée.

« Il y a un mois aujourd’hui, j’ai dû prendre la décision la plus difficile de ma vie : te laisser partir. J’ai toujours l’impression que lorsque je rentrerai à la maison, tu m’accueilleras avec illusion. Ça fait tellement mal de te sentir et de ne pas t’entendre. J’ai tellement besoin de ton étreinte, de te voir rire ou danser… J’ai besoin de ta joie. Tu m’as dit de ne pas pleurer et je te promets que je fais de mon mieux pour ne pas le faire. J’ai mes jours les plus vifs mais ce froid intérieur, il est toujours avec moi… Et parfois, ça me brise en mille morceaux. Je me sens seule, tu sais ? Tu m’as dit que, où que je sois, tu seras avec moi, mais je ne te sens pas. Beaucoup de gens peuvent m’aimer et je l’apprécie, mais l’amour d’une mère est unique », peut-on lire sur le réseau social.

