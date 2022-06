Croatie-France : les compositions officielles

La suite après cette publicité

L’équipe de France se déplace à Split ce lundi soir pour y affronter la Croatie, dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des Nations (rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à 20h45). Les Bleus veulent renouer avec la victoire, après avoir été battus vendredi par le Danemark (1-2), mais doivent faire avec de nombreux absents. Varane, blessé, a d’ores et déjà été remplacé dans le groupe par Konaté, tandis que Mbappé, lui aussi touché, est dans le groupe, mais préservé tout comme Kanté.

Didier Deschamps a effectué plusieurs changements pour cette rencontre. Retour à une défense à quatre composée de Pavard, Saliba, Kimpembe et Digne, devant Maignan dans les cages. Guendouzi et Tchouaméni forment le double pivot, derrière Diaby, Nkunku et Rabiot, tandis que Ben Yedder est à la pointe de l'attaque. Du côté de la Croatie, Livakovic est dans les buts avec Juranovic, Erlic, Vida et Barisic devant lui. Modric est accompagné de Brozovic et Kovacic au milieu de terrain, Majer Brekalo et Budimir forment le trio d'attaque.

Les compositions officielles :

Croatie : Livakovic - Barisic, Vida, Erlic, Juranovic - Kovacic, Brozovic, Modric - Majer, Brekalo, Budimir

France : Maignan - Pavard, Saliba, Kimpembe, Digne - Guendouzi, Tchouaméni - Diaby, Nkunku, Rabiot - Ben Yedder