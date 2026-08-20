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Le Barça annonce un nouveau départ

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Les joueurs du Barça et Hansi Flick célèbrent le titre @Maxppp

Peu à peu, le FC Barcelone avance son ménage estival. Après Jofre Torrents, Ronald Araujo ou Marc-André ter Stegen, et alors que Tommy Marqués fait ses valises pour Braga, le champion d’Espagne en titre vient d’annoncer un nouveau départ. Il s’agit de Aron Yaakobishvili, le troisième gardien de l’équipe.

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Le portier hongrois de 20 ans formé à La Masia est ainsi prêté pour un an à Almeria, équipe de D2 qui lutte pour retrouver la Liga. Les Andalous ont également une option d’achat pour le recruter définitivement, dont le montant n’a pas été communiqué.

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