Le Barça annonce un nouveau départ

Peu à peu, le FC Barcelone avance son ménage estival. Après Jofre Torrents, Ronald Araujo ou Marc-André ter Stegen, et alors que Tommy Marqués fait ses valises pour Braga, le champion d’Espagne en titre vient d’annoncer un nouveau départ. Il s’agit de Aron Yaakobishvili, le troisième gardien de l’équipe.

La suite après cette publicité

🤝 Aron Yaakobishvili, cedit a la UD Almeria fins al 30 de juny del 2027



📋 El club andalús disposa d’una opció de compra



🔗 👉🏼 https://t.co/c9nHCGkDFc



💙❤️ pic.twitter.com/SfR0OLnNdS — Barça Atlètic (@FCBarcelonaB) August 20, 2026

Le portier hongrois de 20 ans formé à La Masia est ainsi prêté pour un an à Almeria, équipe de D2 qui lutte pour retrouver la Liga. Les Andalous ont également une option d’achat pour le recruter définitivement, dont le montant n’a pas été communiqué.