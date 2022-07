Inter Milan : Giuseppe Marotta évoque les échecs du mercato

En recrutant le gardien André Onana, le milieu de terrain Henrikh Mkhitaryan et les deux attaquants Joaquin Correa et Romelu Lukaku, l'Inter Milan a bien comblé son effectif cet été. Cependant, les Nerazzurri ont essuyé quelques échecs sur le marché des transferts, notamment les dossiers Paulo Dybala, parti finalement à l'AS Roma, et le cas Gleison Bremer, finalement transféré à la Juventus.

Giuseppe Marotta, le président de l'Inter Milan, est revenu sur ses deux transferts avortés, au micro de DAZN. «Paulo Dybala ? Je l'ai dit à une époque où il n'y avait pas de soupçons, nous étions et sommes assez dans le secteur offensif. Il n'y avait pas de place, non pas parce qu'il n'est pas un bon joueur, mais parce qu'il n'y avait pas de besoin. Bremer, c'est un grand joueur, évidemment nos contraintes liées à l'équilibre économique et financier ne nous ont pas permis de conclure. Lorsque des offres très éloignées des nôtres arrivent, il est juste que le vendeur et le joueur fassent leur choix...», a regretté le dirigeant milanais.