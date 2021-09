Equipe de France : la réaction à chaud de Didier Deschamps

La suite après cette publicité

Pour son retour à la compétition après l'élimination précoce à l'Euro, l'équipe de France n'a pas montré un visage réjouissant. Pire, les défauts constatés lors de l'épreuve internationale n'ont pas été corrigés. Avec une forme de fébrilité défensivement, un manque d'agressivité dans l'entrejeu, et une complicité incertaine entre les trois de devant, Mbappé, Benzema et Griezmann.

Le match a pris une tournure compliquée dès le début de la deuxième période avec l'expulsion de Jules Koundé pour un tacle mal maîtrisé. Et c'est ce qu'a souligné Didier Deschamps au micro de M6. « Forcément, c'est plus compliqué à 10. Même si on s'est réorganisé pour faire en sorte d'être plus compact et on a eu quelques situations. Mais ce n'est pas ce qu'on cherchait au début de ce match. Ca a compliqué notre tâche. On avait l'objectif de prendre trois points. Mais c'est dur pour tout le monde. On a un pt de plus et il faudra aller en chercher plus sur les deux matches suivants. »

Pas de solution face au bloc bas

Didier Deschamps s'en doute peut-être, ses oreilles sifflent, car les critiques sont acerbes sur la qualité de jeu de l'équipe de France. Sur ce sujet, le sélectionneur national a rappelé que ses joueurs avaient eu la possession mais n'avaient pas su se sortir du piège bosnien.

« Le ballon on l'a eu, et on l'a plutôt bien utilisé. Après, c'est toujours la difficulté face à un adversaire aussi compact, aussi dense, il faut trouver des solutions. On a eu au moins 4 occasions en première période. On peut toujours faire mieux, mais c'est toujours difficile face à des équipes très regroupées », a lancé Deschamps, qui ne se réconciliera pas ce soir avec ses détracteurs !