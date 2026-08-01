Barça : Hamza Abdelkarim envoie un message fort après son doublé

Auteur d’un doublé lors du match amical face à Birmingham, Hamza Abdelkarim a marqué les esprits pour sa première apparition avec l’équipe première du FC Barcelone. L’attaquant égyptien de 18 ans, qui a notamment transformé un penalty qu’il avait lui-même obtenu, a largement contribué au match nul des Blaugranas avant leur succès lors de la séance de tirs au but. Au coup de sifflet final, le jeune buteur n’a pas caché son émotion après cette prestation remarquée.

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« C’est incroyable, bien sûr. Je suis très heureux et j’espère que l’équipe et moi pourrons continuer à travailler et à progresser à chaque match », a expliqué le jeune joueur. Hamza a également souligné la difficulté de l’opposition : « Birmingham était une équipe coriace, très physique, et cela s’est vu sur le terrain. » Confiant pour la suite de la préparation, il estime que le groupe progresse au fil des rencontres et espère continuer sur cette dynamique en apportant davantage lors des prochaines échéances.