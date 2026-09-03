L’OL en passe de vendre Mathys De Carvalho en Arabie saoudite

Le mercato est terminé en France depuis ce mardi soir, mais ce n’est pas le cas forcément partout. En Arabie saoudite, les clubs ont encore jusqu’à dimanche pour faire leurs emplettes. Promu en Saudi Pro League, le club d’Al-Diriyah est actif cet été avec les arrivées d’Enzo Millot (Al-Ahli), Adil Boulbina (Al-Duhail), Darwin Nunez (Al-Hilal), Idrissa Gueye (Everton) ou encore Chancel Mbemba (RD Congo).

La suite après cette publicité

Selon L’Équipe, la formation saoudienne pourrait recruter un joueur de l’Olympique Lyonnais pour son entrejeu. La sentinelle Mathys De Carvalho (21 ans) devrait ainsi débarquer dans le cadre d’un transfert de 1 million d’euros assorti de certains bonus. Séduit par le discours de l’entraîneur portugais Bruno Lage, celui qui est international U20 portugais (10 capes) serait partant pour y signer un contrat de trois ans. Il compte 22 matches avec l’Olympique Lyonnais depuis ses débuts la saison dernière.