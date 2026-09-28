Tottenham, Arsenal, Liverpool… la facture à près de 700M€ qui menace Manchester City !

Manchester City est dans la tourmente et le feuilleton ne fait que commencer. En effet, le verdict rendu dans l’affaire des 115 infractions financières présumées des Skyblues ouvre désormais un nouveau front pour le club anglais, à savoir celui des indemnisations. Après la conclusion de la procédure, qui aurait reconnu City coupable de la grande majorité des manquements examinés (114 sur 115), plusieurs concurrents envisageraient désormais de réclamer réparation pour les préjudices sportifs et financiers qu’ils estiment avoir subis. Selon les dernières informations du Daily Mail, l’addition pourrait finalement être très salée lors que le club mancunien a, lui, d’ores et déjà annoncé son intention de faire appel.

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Parmi les clubs susceptibles d’engager des démarches, on retrouve notamment Tottenham, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Everton, Sunderland ou encore Arsenal, qui avaient préservé leurs droits à une éventuelle compensation. Le principe serait notamment de réclamer les revenus liés à des places européennes, des titres ou des classements dont ces équipes estiment avoir été privées en raison des performances de City durant la période concernée. A noter toutefois que ces procédures restent distinctes et devront démontrer précisément l’existence et le montant du préjudice.

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Tottenham, le grand perdant

Une chose est sûre, Tottenham pourrait être particulièrement concerné, avec plusieurs campagnes de Ligue des Champions potentiellement au cœur de sa demande. Le média britannique indique, à ce titre, que les Spurs seraient passés à côté d’au moins 100 millions de livres sterling (116 millions d’euros). Manchester United pourrait également invoquer des titres et une qualification européenne manqués, tandis que Liverpool, Everton et Arsenal pourraient réclamer des compensations liées à des qualifications européennes ou à des positions au classement. Lors de la saison 2013-2014, les Reds ont, par exemple, perdu gros en ratant de peu le titre de Premier League et auraient pu se qualifier en Ligue Europa en remportant la Coupe de la Ligue en 2016.

Pire encore, si la formation liverpuldienne avait remporté le titre, ce sont près de 40 millions d’euros de récompense qui auraient intégré les caisses du club. Même constat en 2010-2011 après avoir terminé 6es du championnat. Vous l’aurez compris, l’affaire semble prendre une nouvelle dimension financière et Manchester City - qui craint déjà de perdre de nombreux joueurs en cas de sanctions confirmées - pourrait devoir affronter les demandes individuelles de plusieurs concurrents. Selon une estimation publiée après le verdict, les demandes potentielles pourraient même atteindre plus de 600 millions de livres sterling au total, soit environ 690 millions d’euros. De quoi mesurer, un peu plus, les éventuelles conséquences de cette affaire…