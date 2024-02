Manchester City : la grosse sortie de Pep Guardiola sur Erling Haaland

Depuis son arrivée à Manchester City à l’été 2022, Erling Haaland impressionne tout le monde. Auteur de 71 buts en 76 apparitions avec la formation mancunienne, le buteur norvégien a d’ailleurs glané un triplé historique avec sa nouvelle équipe dès sa première saison. Considéré unanimement comme le meilleur numéro 9 de la planète, l’attaquant de 23 ans pourrait déjà se laisser tenter par de nouveaux défis. Et pas des moindres, car la presse espagnole n’arrête pas de parler d’un intérêt prononcé du Real Madrid depuis plusieurs jours.

Interrogé sur d’éventuelles velléités de départ de l’ancien du Borussia Dortmund, Pep Guardiola, son entraîneur, a fait comprendre que ces rumeurs sont infondées : «je ne sais pas, il faut demander aux médias de Madrid. Peut-être qu’ils ont plus d’informations que nous. Nous n’avons pas le sentiment qu’il est mécontent. Il l’était parce qu’il n’a pas pu jouer pendant deux mois parce qu’il était blessé, mais peut-être que les médias espagnols, et surtout madrilènes, ont plus d’informations que nous.»