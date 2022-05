Rémy Riou retrouve l'OL jusqu'en 2024

L'Olympique Lyonnais vient d'annoncer l'arrivée de sa première recrue pour la prochaine saison. Déjà pressenti pour rejoindre l'OL, Rémy Riou (34 ans) s'est engagé pour deux saisons avec l'OL, soit jusqu'au 30 juin 2024, après une expérience à Caen et retrouve donc son club formateur. Il encadrera également les jeunes joueurs de l'académie du club.

La suite après cette publicité

«Auteur de 33 matches cette saison avec le Stade Malherbe, Rémy Riou a également porté le maillot de l’Equipe de France Espoirs à 6 reprises et remporté le champion d’Europe avec les U17 en 2004. L’Olympique Lyonnais est heureux du retour au club de Rémy Riou qui intégrera le groupe de gardiens de but dirigés par Rémy Vercoutre et encadrera notamment les futurs espoirs de l’Académy», précise l'OL dans son communiqué.