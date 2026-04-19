PSG, Lucas Beraldo : « ce dernier mois va être très difficile pour nous »

Titularisé dans l’entrejeu lors de la réception de l’OL, dimanche soir, pour le compte de la 30e journée de Ligue 1, Lucas Beraldo a livré une performance assez décevante. Tout comme ses coéquipiers, le Brésilien n’a pas montré son meilleur visage et son équipe s’est finalement logiquement inclinée (1-2). Présent en zone mixte après la rencontre, le défenseur francilien a tenté d’expliquer ce revers surprise.

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«Ils ont fait un très bon match, défensivement aussi, ils ont été très bien, ils ont marqué deux buts très vite, on a continué, on a essayé de revenir mais ça ne s’est pas passé. On ne peut pas gagner tous les matches. C’est important pour la Ligue des Champions, on a encore deux matches avant cela et on va se préparer au mieux. Ce dernier mois va être très difficile pour nous, c’est 8 ou 9 matches importants, on est là toujours pour gagner chaque match».