Ligue 1 : Nice conclut une belle semaine et enfonce Nantes dans la crise

Hier les sommets, aujourd’hui la survie. Au lendemain du choc de haut de tableau entre l’OM et Lens (3-1), Nantes et Nice s’affrontaient dans un match aux enjeux bien différents. Avant le coup d’envoi, ce duel n’avait rien d’évident : deux des formations les plus irrégulières du championnat, qui avaient déjà dû se départager aux tirs au but en Coupe de France quinze jours plus tôt (Nice l’avait emporté). Sur le terrain en revanche, les débats ont vite basculé du côté des Niçois (1-4), déjà vainqueurs cette semaine de leur premier match de Coupe d’Europe depuis trois ans.

Classement live Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 45 19 +26 14 3 2 41 15 2 Lens 43 19 +17 14 1 4 33 16 3 Marseille 38 19 +24 12 2 5 44 20 4 Lyon 36 19 +11 11 3 5 30 19 5 Lille 32 18 +8 10 2 6 33 25 6 Rennes 31 19 +3 8 7 4 30 27 7 Toulouse 29 19 +7 8 5 6 30 23 8 Strasbourg 27 18 +6 8 3 7 28 22 9 Lorient 25 19 -5 6 7 6 25 30 10 Monaco 24 19 -5 7 3 9 28 33 11 Angers 23 19 -5 6 5 8 20 25 12 Brest 22 19 -6 6 4 9 24 30 13 Nice 21 19 -11 6 3 10 25 36 14 Paris FC 20 19 -8 5 5 9 24 32 15 Le Havre 20 19 -8 4 8 7 16 24 16 Nantes 14 19 -16 3 5 11 18 34 17 Auxerre 12 19 -15 3 3 13 14 29 18 Metz 12 19 -23 3 3 13 20 43 Voir le classement complet

En première période, la Beaujoire avait accueilli le "Show Cho", un spectacle loin de faire l’unanimité dans l’enceinte nantaise, majoritairement jaune et verte. Remuant, déséquilibrant, sans cesse dans la provocation face à Cozza, l’attaquant de 22 ans a concrétisé son bon début de rencontre en s’offrant le premier doublé de sa carrière en professionnel. Il avait ouvert le score d’une frappe rasante du gauche aux 20 mètres après un bon travail de Clauss (16e, 0-1), puis du tibia, aidé par un soupçon de réussite, sur un centre téléguidé de Sanson (29e, 0-2). On notera également la bonne première mi-temps d’Elye Wahi, muet dans les stats, mais influent et à l’origine de plusieurs bons décalages.

La victoire de Nantes contre l’OM semble déjà loin

Encore aux fraises, la défense nantaise concédait un troisième but de Sofiane Diop, curieusement laissé seul dans la surface (40e, 0-3). C’est peu dire que la réduction de l’écart du revenant Mostafa Mohamed, cinq minutes plus tard, suscitait l’indifférence la plus totale en tribunes. En même temps que l’attaquant égyptien remerciait son homologue égyptien, de nombreux supporters nantais laissaient éclater leur colère contre la direction : «Casse toi Waldemar et prend ton fils avec toi», pouvait-on entendre descendre des tribunes.

Après la pause, les Canaris revenaient tout de même avec de meilleures intentions, mais n’étaient pas vraiment récompensés. Mohamed avait une énorme situation de but (66e), puis Clauss en sauvait un sur sa ligne de but pour maintenir l’avance des siens (67e). Le scénario était d’autant plus cruel que Tom Louchet s’offrait le but du 4-1 sur une frappe déviée en fin de match (90+3e, 1-4). Malgré plusieurs alertes en seconde période, Nice conclut donc sa semaine avec deux victoires et grimpe à la 13e place. Nantes est 16e et plus que jamais sous pression.