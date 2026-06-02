Le Real Madrid a bouclé le transfert de Denzel Dumfries !

Ça s’active chez les Merengues ! Si les élections présidentielles et le duel entre Florentino Pérez et Enrique Riquelme empêchent toute opération officielle en ce qui concerne le mercato, les deux candidats avancent leurs pions. Et ce mardi, Pérez a envoyé des messages très forts. Avec les départs de David Alaba et de Dani Carvajal, les Madrilènes doivent renforcer leur défense.

La suite après cette publicité

Plus tôt dans la journée, nous vous indiquions qu’une recrue était quasiment verrouillée pour le poste de défenseur central : Ibrahima Konaté (27 ans). Alors qu’il semblait finalement parti pour prolonger à Liverpool, l’international tricolore a choisi de quitter les Reds libre de tout contrat. Une belle affaire pour le Real Madrid qui a trouvé un accord verbal avec le joueur. Si Pérez est élu, Konaté viendra.

Le chantier de la défense en grande partie réglé

Et ce n’est pas tout. Plus tard dans la journée, Marca assurait que le clan Pérez avait également jeté son dévolu sur Denzel Dumfries (30 ans). Ce dernier viendrait compenser le départ de Carvajal et l’Inter serait ouverte à l’idée de vendre son Batave dont le contrat court jusqu’en 2028. Ce soir, le célèbre spécialiste mercato, Fabrizio Romano, est allé encore plus loin.

La suite après cette publicité

Madrid a conclu l’arrivée de Dumfries, tout dans le cas où Pérez reste président de la Casa Blanca. Le défenseur a donné son accord pour rallier la capitale espagnole et le Real Madrid va payer le montant de la clause libératoire de l’international hollandais, à savoir 20 M€. En une journée, Florentino Pérez a réglé en grande partie le chantier de sa défense.