OM : Facundo Medina répond à la sortie controversée de Medhi Benatia

« C’est un scandale, quand tu joues une équipe pratiquement en vacances, une très belle équipe et que tu as cinq finales… On fait des stages, ça nous coûte des sous mais tu veux bosser, te retrouver et recréer du liant. Combien de joueurs ont renversé la table dans le vestiaire ? Zéro. Tu joues à l’Olympique de Marseille, tu joues un match comme ça et tu l’acceptes. Moi, il ne faut pas m’enfumer. Quand tu joues Lorient à 17h, qui n’a rien à jouer, et que tu ne gagnes pas un duel et que tu n’es pas entreprenant… C’est facile, "le logo il est pas beau", c’est pas mon problème, je parle football. Quand tu rentres ici, quand tu as cinq finales à jouer pour un objectif de Ligue des champions, ça doit se voir, sauf que ça se voit pas. Les mêmes reproches tournent et passent. On parle de quoi ? De couilles, d’amour propre, de respect du maillot qu’on porte, du respect des gens ». Tels étaient, en partie, les propos de Medhi Benatia après la défaite face à Lorient (2-0) le week-end dernier.

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Des propos qui ont logiquement fait réagir dans la sphère OM, que ce soit chez les supporters ou auprès des médias. Il faut dire que l’ancien international marocain s’était bien lâché. Certains ont trouvé sa sortie médiatique trop dure, pendant que d’autres, comme Marcel Desailly, n’ont pas hésité à abonder dans le sens du directeur sportif. « Il a tout résumé. (…) C’était puissant, avec quelques critiques, il a osé, mais il faut oser avec Marseille. Benatia en a gros sur le cœur dans la mesure où il fait tout pour mettre en place des choses, mais l’équipe ne performe pas. On ne sent pas les guerriers qu’on aimerait avoir à l’OM. On peut perdre le match, mais au moins on a mis les coups et on a montré qu’on est valeureux, mais il n’y a même pas ça. C’est ça le problème », avait déclaré l’ancien défenseur au micro de RMC Sport.

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Medina va dans le sens de Benatia

Dans un entretien accordé à Ligue 1+, qui sera diffusé en intégralité ce dimanche, le défenseur Facundo Medina a tenu à répondre au directeur sportif marseillais. « J’ai regardé le match de Lorient, en bord de terrain, j’étais très énervé. On n’a rien fait de ce que l’on avait travaillé pendant la semaine, parce qu’on avait vraiment travaillé, je te le jure », a d’abord expliqué l’ancien de Lens, avant d’évoquer les propos de Benatia : « le truc sur les duels je suis d’accord avec lui. Il n’y a pas eu les attitudes qu’il fallait. S’il parle de tout ce qu’il a manqué en termes de foot, je suis d’accord ».

A noter tout de même que Ligue 1+ avait initialement publié un extrait dans lequel le joueur argentin émettait un peu plus de réserves sur la sortie de Medhi Benatia, avant de le supprimer au cours de la soirée. Sera-t-il inclus dans l’entretien complet publié ce soir ? Quoi qu’il en soit, l’OM a un match décisif dans cette course pour une place en Ligue des Champions ce soir, au Vélodrome face à l’OGC Nice (20h45)…