Barça : Hansi Flick a convaincu Alessandro Bastoni

Alessandro Bastoni, défenseur de l’Inter, a ouvert la porte à un possible départ vers Barça lors du prochain mercato estival. Selon Marca, le défenseur de l’Inter Milan serait séduit par le projet mené par Hansi Flick, dans un contexte où le club catalan cherche à renforcer sa charnière défensive avec un profil gaucher capable de relancer proprement. À 26 ans, l’international italien présente une expérience solide au plus haut niveau, ce qui correspond aux critères établis par la direction sportive.

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Cependant, le dossier s’annonce complexe. En effet, le coût du transfert, estimé entre 60 et 80 millions d’euros, constitue un frein important pour les finances du Barça. De plus, la priorité du directeur sportif Deco resterait offensive, comme le souligne Diario AS, avec la volonté de recruter en attaque en premier lieu. Malgré cet intérêt réel, le club avance donc avec prudence sur ce dossier, tout en explorant d’autres pistes défensives en parallèle. Affaire à suivre…