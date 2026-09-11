Tottenham : Roberto De Zerbi déplore la «blessure stupide» de Mykhaïlo Mudryk

Mykhaïlo Mudryk espérait revenir plus facilement que cela à la compétition. Après deux ans sans jouer et sa suspension pour dopage, l’ailier a été prêté à Tottenham sous les ordres de son ancien entraîneur au Shakhtar Donetsk, Roberto De Zerbi, avec qui il s’était révélé. Problème, après seulement une apparition de 16 minutes en Premier League, l’Ukrainien de 25 ans s’est blessé à la cheville. On parle d’une indisponibilité d’au moins 8 semaines.

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« C’est un problème normal lorsqu’un joueur est absent pendant une longue période, comme Mudryk, tempère son entraîneur italien en conférence de presse ce vendredi, avant de défier Everton ce samedi où la victoire sera impérative. C’était une blessure stupide et nous espérons qu’il pourra revenir au plus vite, pour lui et pour nous. Pour lui, d’abord car il a beaucoup souffert, et pour nous, car nous avons perdu un joueur important. Il a joué 15 minutes à Nottingham. Il a bien joué, mais c’est le processus normal lorsqu’un joueur est indisponible pendant une longue période », déplore-t-il.