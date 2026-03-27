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Brésil : forfait, Raphinha quitte le rassemblement

Par Samuel Zemour
1 min.
Raphinha, buteur avec le Barça @Maxppp
Brésil 1-2 France

La nouvelle se confirme pour Raphinha. À l’instar de son coéquipier en sélection Wesley, Raphinha a été contraint de quitter la sélection auriverde. Les deux joueurs ont ressenti des douleurs à l’arrière de la cuisse droite lors du match perdu face à l’équipe de France jeudi soir (1-2), avant de passer des examens ce vendredi, rappelle le communiqué de la CBF.

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Les résultats ont confirmé des lésions musculaires, poussant le sélectionneur Carlo Ancelotti à les écarter du groupe. Les deux joueurs vont désormais poursuivre leur traitement et retourner dans leur club, tandis qu’aucun remplaçant ne sera appelé pour compléter l’effectif brésilien à l’approche du match contre la Croatie. Raphinha passera des examens complémentaires avec le Barça pour connaître l’ampleur de sa blessure.

Pub. le - MAJ le
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