Brésil : forfait, Raphinha quitte le rassemblement

La nouvelle se confirme pour Raphinha. À l’instar de son coéquipier en sélection Wesley, Raphinha a été contraint de quitter la sélection auriverde. Les deux joueurs ont ressenti des douleurs à l’arrière de la cuisse droite lors du match perdu face à l’équipe de France jeudi soir (1-2), avant de passer des examens ce vendredi, rappelle le communiqué de la CBF.

La suite après cette publicité

Les résultats ont confirmé des lésions musculaires, poussant le sélectionneur Carlo Ancelotti à les écarter du groupe. Les deux joueurs vont désormais poursuivre leur traitement et retourner dans leur club, tandis qu’aucun remplaçant ne sera appelé pour compléter l’effectif brésilien à l’approche du match contre la Croatie. Raphinha passera des examens complémentaires avec le Barça pour connaître l’ampleur de sa blessure.