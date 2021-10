Daniel Sturridge a trouvé son nouveau club

Dix-neuf mois après, Daniel Sturridge (32 ans) a enfin retrouvé un club. L’Anglais s’est engagé avec Perth Glory, qui évolue en première division australienne. « Quand l'opportunité s'est présentée, cela m'a semblé être la bonne chose à faire, d'emmener mon talent quelque part où je peux apprécier de jouer mon football dans un championnat compétitif et essayer d'aider l'équipe à avoir le plus de succès possible », a déclaré le joueur.

Pour Tony Sage, président du club australien, son arrivée est « l'une des plus grandes signatures non seulement dans l'histoire de Glory, mais aussi dans l'histoire de la A-League. » Sturridge était libre depuis mars 2020, alors qu’il évoluait à Trabzonspor. Il avait été suspendu quatre mois pour avoir enfreint la réglementation sur les paris.

ST-UUU-RRR-III-DGE!

Perth Glory is very proud to announce the signing of the one and only, @DanielSturridge.

Welcome to the Glory family, Daniel!@aleaguemen @InceptionVideo @MacronSports @bhp @nicheliving @Live_Lighter #OneGlory pic.twitter.com/W03S5kwrbg