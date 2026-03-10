Kyle Walker annonce sa retraite internationale

Clap de fin international pour Kyle Walker. L’ex-latéral droit de Manchester City et de l’AC Milan, aujourd’hui à Burnley, a décidé de prendre sa retraite internationale. Avec 95 sélections et un but marqué, le défenseur de 35 ans a décidé de s’arrêter, lui qui n’entrait pas dans les plans de Thomas Tuchel pour la Coupe du monde 2026, cet été. Il n’avait plus été appelé depuis juin 2025 et une défaite contre le Sénégal, en amical.

«Après plus d’une décennie passée à représenter mon pays, j’ai décidé de prendre ma retraite du football international. Jouer pour l’Angleterre a toujours été le plus grand honneur de ma carrière et quelque chose dont je serai toujours fier. Je remercie tous mes coéquipiers, entraîneurs, managers, le 12e homme et toutes les personnes en coulisses qui ont participé à cette aventure. Chaque rugissement des supporters a poussé l’équipe à aller de l’avant et j’ai hâte de me joindre à eux pour soutenir les garçons lors de la Coupe du monde. Les souvenirs que j’ai gardés sous le maillot anglais resteront à jamais gravés dans ma mémoire», a expliqué l’Anglais de 35 ans.