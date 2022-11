L'Espagne a déjà des candidats sérieux pour remplacer Luis Enrique

Luis Enrique est particulièrement attendu au tournant. Toujours aussi clivant, et après une liste qui a beaucoup fait parler de l'autre côté des Pyrénées, le sélectionneur ibérique n'a pratiquement pas le droit à l'erreur. Peu de gens sont capables de prévoir ce que pourra faire l'Espagne au Mondial, puisque le pays du sud de l'Europe débarque avec des certitudes... mais aussi bon nombre de doutes. En revanche, une chose semble sûre : quelle que soit l'issue de ce tournoi pour la Roja, l'ancien entraîneur du Barça devrait quitter son poste.

Les discussions pour la prolongation de son contrat, qui expire à la fin de cette année 2022, n'avancent pratiquement pas et tout indique que le principal concerné n'a tout simplement pas envie de rester en poste. D'autant plus que selon AS, il a des offres particulièrement intéressantes, venant de Manchester United et de l'Atlético de Madrid notamment.

Trois favoris

Le média espagnol précise que la Fédération Espagnole, via son président Luis Rubiales et son DG Francisco Molina, ont déjà une liste de successeurs potentiels. Il y a même trois noms qui sont en tête. Le premier, c'est Luis de la Fuente, l'entraîneur de la sélection espoirs, qui a notamment remporté l'Euro Espoirs en 2019 et a obtenu l'argent lors des derniers Jeux Olympiques.

Si Unai Emery était aussi dans les petits papiers mais que l'option s'est évaporée suite à sa signature à Aston Villa, il y a deux entraîneurs bien connus en Liga qui plaisent beaucoup. Le premier est Ernesto Valverde, l'ancien du Barça et aujourd'hui à la tête de l'Athletic, avec qui il pointe à la quatrième place du classement du championnat. L'autre, c'est Marcelino, ancien de Valence notamment, et sans club en ce moment même.