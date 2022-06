PSG : un triple Ballon d'Or tacle Lionel Messi

Dans un entretien accordé à France Football, Marco Van Basten, ancien triple Ballon d’Or (1988, 1989, 1992), s'est exprimé au sujet de la carrière de Lionel Messi. L'occasion pour la légende néerlandaise d'adresser un tacle appuyé au septuple vainqueur du Ballon d'Or. L’ancien attaquant batave a notamment indiqué préférer Maradona à Messi, l'attaquant du PSG. Et la raison est simple.

«Pelé, Maradona et Cruyff sont, pour moi, les trois plus grands joueurs de l’histoire. Petit, je voulais être comme Cruyff. Ça a été mon ami. Il me manque (…) Pelé et Maradona étaient également incroyables. Messi aussi est un joueur magnifique, mais Maradona a toujours eu plus de personnalité dans une équipe. Messi n’est pas celui qui se met devant pour partir à la guerre», a ainsi déclaré Marco van Basten avant de préciser qu'il n'oubliait pas «Cristiano Ronaldo, Platini ou Zidane».