EL : le violent coup de gueule d’Unai Emery sur la VAR

Les Villans n’auront pas réussi à inverser la tendance. Hier soir, Nottingham Forest défiait Aston Villa au City Ground. Une demi-finale d’Europa League 100% anglaise qui était incertaine, tant les deux équipes de Premier League étaient accrocheuses. Seulement, ce sont les locaux qui ont réalisé le bon coup en s’imposant 1-0. À la fin du match, une autre histoire de penalty non sifflé a d’ailleurs vu le jour. Unai Emery, défait à l’extérieur, a profité de la conférence de presse pour fracasser l’arbitrage.

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« Le VAR a commis une énorme, une énorme erreur. Je l’ai revu et sur ça, ça, ça… il aurait pu se casser la cheville ! VAR, où êtes-vous ? Vous faites un travail très mauvais. L’arbitre ne peut pas le regarder comme moi. Une action comme celle-là peut lui casser la cheville. Le VAR a du sens s’ils sont justes. Quelle est votre opinion ? Waouh » a-t-il indiqué furieusement devant les journalistes, expliquant la vilaine faute commise sur Ollie Watkins où l’on aperçoit l’attaquant se faire découper par Elliot Anderson. Puis, il en a rajouté une couche. « Dans le football, je travaille depuis 20 ans en tant qu’entraîneur. Parfois, les décisions sont serrées. Je suis à 100 % avec le VAR, mais nous devons le gérer correctement et de la bonne manière. Sur une action comme celle-là, où est le VAR ? Il a des responsabilités et doit nous donner une explication. C’est fou ! ». Un agacement qui semble être clair.