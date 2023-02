Vidéo : l’incroyable arrivée des stars du PSG à la cérémonie The Best !

La suite après cette publicité

Soirée de gala ce lundi soir à la salle Pleyel de Paris. Comme chaque année se tient la cérémonie des trophées Fifa The Best récompensant la planète football. Au cours de la soirée, la Fifa décernera différents trophées comme le prix du meilleur joueur, du meilleur gardien ou encore du meilleur entraîneur masculin. La catégorie féminine sera aussi récompensée. Tout comme le prix Puskas du plus beau but de l’année, auquel prétend le joueur de l’OM, Dimitry Payet. Les stars sont en tout cas bien au rendez-vous et le PSG est très bien représenté avec Lionel Messi, Kylian Mbappé ou encore Achraf Hakimi !

