Menu Rechercher
Commenter 10
UEFA Nations League

Équipe de France : la réponse sans détour de Dembélé sur son nouveau positionnement

Par Jordan Pardon
1 min.
Ousmane Dembélé est auteur de trois buts et deux passes décisives. @Maxppp
Turquie 0-1 France

Habituellement ailier droit en équipe de France, Ousmane Dembélé a délaissé le couloir pour occuper l’axe ce soir face à la Turquie (0-1). Un choix de Zinédine Zidane, qui a décidé de réaxer le Ballon d’Or dans une position similaire à celle qu’il occupe désormais au Paris Saint-Germain. Après la rencontre, Dembélé a été interrogé sur ce nouveau rôle, et il a fait court.

La suite après cette publicité

« Comment je me suis senti dans ce nouveau rôle en Bleus ? Très bien, toute la saison au Paris Saint-Germain, je joue dans l’axe, donc ce n’est pas nouveau », a-t-il confié sur TF1. Pour rappel, Kylian Mbappé a, lui, été décalé dans le couloir gauche qu’il n’avait plus occupé depuis 2024 en équipe de France.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Nations League
France
Ousmane Dembélé

En savoir plus sur

UEFA Nations League UEFA Nations League
France Flag France
Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier