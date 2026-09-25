UEFA Nations League
Équipe de France : la réponse sans détour de Dembélé sur son nouveau positionnement
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@Maxppp
Habituellement ailier droit en équipe de France, Ousmane Dembélé a délaissé le couloir pour occuper l’axe ce soir face à la Turquie (0-1). Un choix de Zinédine Zidane, qui a décidé de réaxer le Ballon d’Or dans une position similaire à celle qu’il occupe désormais au Paris Saint-Germain. Après la rencontre, Dembélé a été interrogé sur ce nouveau rôle, et il a fait court.
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« Comment je me suis senti dans ce nouveau rôle en Bleus ? Très bien, toute la saison au Paris Saint-Germain, je joue dans l’axe, donc ce n’est pas nouveau », a-t-il confié sur TF1. Pour rappel, Kylian Mbappé a, lui, été décalé dans le couloir gauche qu’il n’avait plus occupé depuis 2024 en équipe de France.
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