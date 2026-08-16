Real Madrid : Kylian Mbappé déjà buteur après 6 minutes pour son retour à la compétition

Le dernier match de préparation du Real Madrid, disputé ce dimanche face à Schalke 04 à la Veltins-Arena, marquait notamment le retour à la compétition de Kylian Mbappé après la Coupe du Monde 2026. Directement aligné pour la première fois de cette pré-saison sous les ordres de José Mourinho, l’attaquant français n’a pas tardé à se mettre en évidence.

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Kylian Mbappé à l'affût pour profiter d'une erreur défensive et ouvrir le score pour sa première cette saison avec le Real Madrid !



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Il n’a fallu que six minutes au meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du Monde pour profiter du pressing intense des Madrilènes, notamment de Bernardo Silva, et d’une erreur de la défense allemande pour récupérer le ballon avant de tromper Loris Karius. Un but qui permet à Mbappé d’ouvrir son compteur dès son retour pour ses débuts sous l’ère Mourinho et de parfaitement lancer sa saison, avant le véritable coup d’envoi de la saison 2026-2027.