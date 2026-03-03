Real Madrid : Alvaro Arbeloa lâché par certains joueurs

Hier soir, le Real Madrid a été battu 1 à 0 à domicile par Getafe. Depuis, tout le monde ou presque prend cher dans la capitale espagnole. Alvaro Arbeloa n’est pas épargné. Bien au contraire. Mais le technicien ibérique de 43 ans s’accroche et ne veut rien lâcher. Ce qui n’est pas forcément le cas de son groupe, très touché et désemparé.

Arbeloa va donc devoir remobiliser ses joueurs, auprès desquels il ne fait pas l’unanimité. Si certains, dont Vinicius Jr, sont très contents depuis sa prise de fonction, d’autres, eux, ne soutiennent par le successeur de Xabi Alonso selon The Athletic. Le média britannique ajoute que l’ambiance s’est dégradée au sein de l’équipe. Affaire à suivre…