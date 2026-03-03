Menu Rechercher
Commenter 16
Liga

Real Madrid : Alvaro Arbeloa lâché par certains joueurs

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Álvaro Arbeloa @Maxppp
Real Madrid 0-1 Getafe

Hier soir, le Real Madrid a été battu 1 à 0 à domicile par Getafe. Depuis, tout le monde ou presque prend cher dans la capitale espagnole. Alvaro Arbeloa n’est pas épargné. Bien au contraire. Mais le technicien ibérique de 43 ans s’accroche et ne veut rien lâcher. Ce qui n’est pas forcément le cas de son groupe, très touché et désemparé.

La suite après cette publicité

Arbeloa va donc devoir remobiliser ses joueurs, auprès desquels il ne fait pas l’unanimité. Si certains, dont Vinicius Jr, sont très contents depuis sa prise de fonction, d’autres, eux, ne soutiennent par le successeur de Xabi Alonso selon The Athletic. Le média britannique ajoute que l’ambiance s’est dégradée au sein de l’équipe. Affaire à suivre…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (16)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Álvaro Arbeloa

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Álvaro Arbeloa Álvaro Arbeloa
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier