Liga
Real Madrid : Alvaro Arbeloa lâché par certains joueurs
1 min.
@Maxppp
Hier soir, le Real Madrid a été battu 1 à 0 à domicile par Getafe. Depuis, tout le monde ou presque prend cher dans la capitale espagnole. Alvaro Arbeloa n’est pas épargné. Bien au contraire. Mais le technicien ibérique de 43 ans s’accroche et ne veut rien lâcher. Ce qui n’est pas forcément le cas de son groupe, très touché et désemparé.
La suite après cette publicité
Arbeloa va donc devoir remobiliser ses joueurs, auprès desquels il ne fait pas l’unanimité. Si certains, dont Vinicius Jr, sont très contents depuis sa prise de fonction, d’autres, eux, ne soutiennent par le successeur de Xabi Alonso selon The Athletic. Le média britannique ajoute que l’ambiance s’est dégradée au sein de l’équipe. Affaire à suivre…
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
«La ch*tte à ta mère, fils de p*te», les insultes de Mastantuono à l’arbitre de Real Madrid - Getafe
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer