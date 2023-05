PSG : Jérôme Rothen incendie Marco Verratti

La suite après cette publicité

La nouvelle déroute du Paris Saint-Germain face à Lorient au Parc des Princes (1-3) ne laisse personne indifférent. D’autant plus que cette défaite permet à l’Olympique de Marseille et au RC Lens de toujours croire en ses chances pour le titre en Ligue 1. Jérôme Rothen est notamment revenu sur la débâcle parisienne lors de son passage sur les ondes de RMC et l’ancien joueur du PSG, reconverti en consultant désormais, a ciblé un joueur tout particulièrement. Il s’agit sans surprise de Marco Verratti qui, à l’image du club de la capitale version QSI, n’a pas réussi à passer ce cap et, à l’inverse, a confirmé les limites institutionnelles du PSG. «Tu crois que la deuxième partie de saison de Verratti, elle est normale ? Le match d’hier, il est transparent. Sur les deux buts il est responsable», a tout d’abord lancé le consultant.

Jérôme Rothen a ensuite sorti l’artillerie lourde pour enfoncer le joueur complètement. «Il n’a encore pas joué pendant trois semaines dernièrement parce qu’il est peut-être trop sorti. Là, il est un peu à la rue physiquement. Il perd un ballon, on ne dit rien. (sur un ton ironique, ndlr) Ah non, c’est Marco Verratti, techniquement il est tellement fort qu’il a le droit de perdre un ballon! Mais les vrais, les passionnés, s’en rendent comptent. On t’a donné ta chance, on t’a prolongé, maintenant, si tu as du respect pour le club comme tu le dis, tu t’en vas!», a conclu le consultant avec véhémence. Avant de conclure, l’ancien joueur du PSG a également eu des mots forts pour le capitaine parisien. «Marquinhos, ton capitaine soit disant, qui vient expliquer : 'oui on a le titre dans la main et on va le laisser s’échapper’. Mais on s’en fout, prends le le titre mais ce que vous dégagez c’est une honte.» Le message a le mérite d’être clair mais encore faut-il qu’il soit entendu.

